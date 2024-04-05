В Украине стремительно подешевели огурцы

На рынке существенно выросло предложение на этот овощ.

На украинских рынках и в магазинах стремительно подешевели огурцы, выращенные в теплицах.

Об этом сообщает портал EastFruit.

Уменьшение стоимости огурцов специалисты связывают с теплой погодой, которая воцарилась почти на всей территории Украины с середины прошлой недели. Этот фактор ускорил созревание местных тепличных овощей.

Увеличение предложения огурцов на рынке заставило украинских производителей снизить отпускные цены. Пока тепличные комбинаты отпускают огурцы по 65-100 гривен за килограмм. В среднем это на 32% ниже, чем на прошлой неделе.

Кроме того, аналитики указывают на недостаточный спрос со стороны покупателей и стабильные поставки дешевой импортной продукции из Румынии. Средние цены на нее на рынке, как правило, составляют не более 60 гривен за килограмм.

Напомним, в Украине через неделю снизилась на четверть стоимость капусты. В этом году цены на этот овощ в среднем на 55% ниже, чем в апреле 2023 года.

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