В Україні різко зросла ціна на популярний овоч

Цього тижня в Україні зросла ціна на імпортні помідори. Однією з головних причин здорожчання цього овоча стала недостатня пропозиція томатів на ринку.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Експерти наголосили, що також зростанню цін на томати сприяє безпосереднє здорожчання цих овочів в самій Туреччині через активізацію поставок до країн ЄС.

Так, на українському ринку ціни на імпортні помідори від початку поточного тижня зросли в середньому на 11%, і наразі ця продукція оптом пропонується до продажу по 84-100 грн/кг (2,15-2,56 дол/кг).

Головні гравці ринку пояснили, що тенденція зростання цін на тепличні томати в Україні зумовлена ​​підвищеним попитом на цю продукцію на тлі досить низької пропозиції імпортного томату.

Аналітики додали, що наразі на українському ринку домінує турецька продукція, оскільки місцеві тепличні комбінати ще не розпочали сезон збору цих овочів.

Варто зазначити, що наразі середня ціна на тепличні томати в Україні на 50% вища, ніж за аналогічний період минулого року.

Продавці не виключають, що у другій половині квітня зростання цін у цьому сегменті припиниться. Вони це пояснюють тим, що тоді більшість українських тепличних комбінатів вийдуть на ринок із новим обігом томатів.

Нагадаємо, в Україні спостерігається зростання цін на картоплю. Однією з причин здорожчання став дефіцит якісної продукції.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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