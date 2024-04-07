Коли Україні загрожують відключення світла: названо місяці

Загалом в нашій державі споживання електроенергії може бути обмежено вже у липні.

В Україні є два традиційних піки, коли збільшується навантаження на електросистему: це зима та літо. Через що в літній сезон в деяких регіонах можуть застосовуватися обмеження постачання світла.

Про це в інтерв’ю “Главреду” розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

“У нас є два піки споживання електроенергії. Один, традиційний, взимку, а інший – влітку. Дійсно, в липні-серпні споживання електроенергії, м'яко кажучи, не менше, ніж взимку. Відповідно, враховуючи загальну ситуацію і той обсяг генерації, який постраждав, ми, скоріше за все, будемо мати проблеми з енергопостачанням. І, ймовірно, будемо мати певні обмеження вже в липні-серпні”, - розповів експерт.

Тобто загалом в нашій державі споживання електроенергії може бути обмежено вже у липні.

“Так, йдеться саме про загальноукраїнський рівень. Не буде такого, що всю країну відімкнули, але частково, у певних регіонах, цілком можуть початися обмеження постачання вже у липні”, - додав Олександр Харченко.

Нагадаємо, що в Україні можуть знову зрости тарифи на світло.

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