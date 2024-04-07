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Шольц розповів, коли Путін захоче припинити війну проти України

Шольц розповів, коли Путін захоче припинити війну проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав умову закінчення війни в Україні / Фото: Associated Press

На думку німецького канцлера, Путін може відмовитись від загарбницької війни проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Путін замислиться про закінчення війни в Україні тільки тоді, коли зрозуміє, що не може її виграти.

Про це політик заявив під час виступу на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті в суботу, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що Німеччина буде й надалі докладати своїх зусиль для підтримки України у війні проти російських агресорів і закликав інші країни робити те саме.

"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", - сказав Шольц.

Він заявив, що Німеччина виділила до цього часу Києву військової підтримки на 28 мільярдів євро.

Шольц також зауважив, що підтримка Заходом України є "ключем до відновлення миру" в Європі.

"Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно", - підкреслив очільник уряду ФРН.

Крім того, він заявив, що для запобігання ескалації необхідно включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є те, що він назвав "ефективним стримуванням".

"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц зробив важливу заяву щодо допомоги Україні перед самітом лідерів ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що Шольц закликав до підтримки України і пояснив, чому це важливо.

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