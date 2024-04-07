Шольц розповів, коли Путін захоче припинити війну проти України

На думку німецького канцлера, Путін може відмовитись від загарбницької війни проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський диктатор Путін замислиться про закінчення війни в Україні тільки тоді, коли зрозуміє, що не може її виграти.

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Про це політик заявив під час виступу на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті в суботу, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що Німеччина буде й надалі докладати своїх зусиль для підтримки України у війні проти російських агресорів і закликав інші країни робити те саме.

"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", - сказав Шольц.

Він заявив, що Німеччина виділила до цього часу Києву військової підтримки на 28 мільярдів євро.

Шольц також зауважив, що підтримка Заходом України є "ключем до відновлення миру" в Європі.

"Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно", - підкреслив очільник уряду ФРН.

Крім того, він заявив, що для запобігання ескалації необхідно включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є те, що він назвав "ефективним стримуванням".

"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц зробив важливу заяву щодо допомоги Україні перед самітом лідерів ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що Шольц закликав до підтримки України і пояснив, чому це важливо.

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