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Шольц рассказал, когда Путин захочет прекратить войну против Украины

Шольц рассказал, когда Путин захочет прекратить войну против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие окончания войны в Украине / Фото: Associated Press

По мнению немецкого канцлера, Путин может отказаться от захватнической войны против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Путин задумается об окончании войны в Украине только тогда, когда поймет, что не может ее выиграть.

Об этом политик заявил во время выступления на встрече европейских социал-демократов в Бухаресте в субботу, сообщает Reuters.

Он отметил, что Германия будет и дальше прилагать свои усилия для поддержки Украины в войне против российских агрессоров и призвал другие страны делать то же самое.

"Война в Украине закончится в тот момент, когда Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение, только когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя", — сказал Шольц.

Он заявил, что Германия выделила к этому времени Киеву военную поддержку в 28 миллиардов евро.

Шольц также отметил, что поддержка Западом Украины является "ключом для восстановления мира" в Европе.

"Мы будем поддерживать ее до тех пор, пока это будет необходимо", — подчеркнул глава правительства ФРГ.

Кроме того, он заявил, что для предотвращения эскалации необходимо включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, то, что он назвал "эффективным сдерживанием".

"Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе как европейцы, чтобы никто не отважился напасть на нас", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц сделал важное заявление о помощи Украине перед саммитом лидеров ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шольц призвал к поддержке Украины и объяснил, почему это важно.

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