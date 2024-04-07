Шольц рассказал, когда Путин захочет прекратить войну против Украины

По мнению немецкого канцлера, Путин может отказаться от захватнической войны против Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Путин задумается об окончании войны в Украине только тогда, когда поймет, что не может ее выиграть.

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Об этом политик заявил во время выступления на встрече европейских социал-демократов в Бухаресте в субботу, сообщает Reuters.

Он отметил, что Германия будет и дальше прилагать свои усилия для поддержки Украины в войне против российских агрессоров и призвал другие страны делать то же самое.

"Война в Украине закончится в тот момент, когда Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение, только когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя", — сказал Шольц.

Он заявил, что Германия выделила к этому времени Киеву военную поддержку в 28 миллиардов евро.

Шольц также отметил, что поддержка Западом Украины является "ключом для восстановления мира" в Европе.

"Мы будем поддерживать ее до тех пор, пока это будет необходимо", — подчеркнул глава правительства ФРГ.

Кроме того, он заявил, что для предотвращения эскалации необходимо включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, то, что он назвал "эффективным сдерживанием".

"Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе как европейцы, чтобы никто не отважился напасть на нас", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц сделал важное заявление о помощи Украине перед саммитом лидеров ЕС.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шольц призвал к поддержке Украины и объяснил, почему это важно.

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