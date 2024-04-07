В Украине резко выросла цена на популярный овощ

На этой неделе в Украине выросла цена импортных помидоров. Одной из главных причин удорожания этого овоща стало недостаточное предложение томатов на рынке.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Эксперты подчеркнули, что росту цен на томаты способствует непосредственное подорожание этих овощей в самой Турции из-за активизации поставок в страны ЕС.

Так, на украинском рынке цены на импортные помидоры с начала текущей недели выросли в среднем на 11%, и эта продукция оптом предлагается к продаже по 84-100 грн/кг (2,15-2,56 долл/кг).

Главные игроки рынка объяснили, что тенденция роста цен на тепличные томаты в Украине обусловлена ​​повышенным спросом на эту продукцию на фоне достаточно низкого предложения импортного томата.

Аналитики добавили, что на украинском рынке доминирует турецкая продукция, поскольку местные тепличные комбинаты еще не начали сезон сбора этих овощей.

Стоит отметить, что средняя цена на тепличные томаты в Украине на 50% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Продавцы не исключают, что во второй половине апреля рост цен в этом сегменте прекратится. Они объясняют это тем, что тогда большинство украинских тепличных комбинатов выйдут на рынок с новым оборотом томатов.

Напомним, в Украине наблюдается рост цен на картофель. Одной из причин удорожания стал дефицит качественной продукции.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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