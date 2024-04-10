В Украине резко подешевела свекла: какие цены

В начале недели в украинских магазинах и рынках начали снижаться цены на столовую свеклу.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что отпускные цены на овощ борщового набора составляет 8-14 гривен за килограмм. Это на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

По словам участников рынка, удешевление свеклы спровоцировано снижением спроса. Происходит это на фоне того, что качество этих корнеплодов в хранилищах быстро ухудшается. Аналитики отмечают, что снизить отпускные цены в данном сегменте фермеры вынуждены даже при том, что запасы столовой свеклы в хранилищах украинских хозяйств быстро сокращаются.

Впрочем, даже в таких условиях украинским производителям удается отгружать столовую свеклу в среднем в два раза дороже, чем в первой половине апреля 2023 года.

Как сообщалось, в Украине растут цены на яблоки. Стоимость фруктов бьет рекорды. Впрочем, цены могут расти и дальше из-за сезонного уменьшения объемов отечественной продукции.

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