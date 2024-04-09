В Украине растут цены на яблоки: стоимость бьет рекорды

Фрукт будет расти в цене в дальнейшем.

С начала этого года в Украине значительно подорожали яблоки. Кроме того, цены на этот фрукт в дальнейшем устанавливают рекорды по сравнению с прошлыми сезонами.

Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.

Отмечается, что среднерыночная цена на яблоки на 25-30% выше, чем в этот же период 2023-го. Впрочем, цены могут расти и дальше из-за сезонного уменьшения объемов отечественной продукции.

"Одна из причин такого подорожания — ограниченное предложение качественных яблок, а также то, что многие садоводы сохраняют качественные плоды для продажи в более поздние сроки", — говорит Попович.

Специалисты считают, что, учитывая сезонность и текущие тенденции, возможен дальнейший рост цен на яблоки во втором квартале 2024 года.

Как сообщалось, в Украине стремительно подешевели огурцы. Пока тепличные комбинаты отпускают огурцы по 65-100 гривен за килограмм. В среднем это на 32% ниже, чем на прошлой неделе.

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