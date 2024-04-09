В Україні зростають ціни на яблука: вартість б'є рекорди

Від початку цього року в Україні значно здорожчали яблука. Крім того, ціни на цей фрукт надалі встановлюють рекорди порівняно з минулими сезонами.

Про це розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.

Зазначається, що середньоринкова ціна на яблука на 25-30% вища, ніж у цей самий період 2023-го. Втім, ціни можуть зростати й надалі через сезонне зменшення обсягів вітчизняної продукції.

"Однією з причин такого подорожчання є обмежена пропозиція якісних яблук, а також те, що багато садівників зберігають якісні плоди для продажу в пізніші терміни", - каже Попович.

Фахівці вважають, що, враховуючи сезонність та поточні тенденції, можливе подальше зростання цін на яблука у другому кварталі 2024-го.

Як повідомлялося, в Україні стрімко здешевшали огірки. Наразі тепличні комбінати відпускають огірки по 65-100 гривень за кілограм. У середньому це на 32% нижче, ніж минулого тижня.

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