18-летняя дочь Ольги Фреймут похвасталась своим новым элитным автомобилем

Дочь ведущей Ольги Фреймут – Злата Митчелл – обзавелась собственным транспортным средством.

Об этом 18-летняя девушка рассказала в своем Instagram. Злата Митчелл поделилась, что стала владелицей элитного автомобиля. В своем Instagram блогерша уже показала свое собственное авто.

В частности, теперь Злата будет ездить за рулем белого внедорожника. Блогерша опубликовала фото таким образом, что не видно марки автомобиля. Впрочем, судя по эмблеме на дисках, Злата стала владелицей Mercedes-Benz.

Авто Златы Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

"Она (машина – прим. ред.) моя", — подписала кадры радостная Злата.

Дочь Ольги Фреймут уже успела проехаться за рулем автомобиля и немного засветить, как выглядит салон ее машини.

Авто Златы Митчелл / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Отметим, что недавно Ольга Фреймут показалась с младшей дочерью — 6-летней Евдокией и удивила, как она заметно подросла. В общем, ведущая поехала с девочкой путешествовать в Испанию. Что касается Златы – она уже долгое время живет в США.

Напомним, недавно актриса Валерия Ходос поделилась, как заработала на авто и квартиру в Киеве. Артистка также рассказала о гонорарах за работу над кинопроектами.

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