Как иранские беспилотники меняют характер войн в мире — Bloomberg

Иранские беспилотники стали одними из самых разрушительных и влиятельных технологий, изменяющих характер конфликтов во всем мире.

От Ближнего Востока до Африки и Южной Америки дроны иранского производства или разработанные по иранским технологиям все чаще появляются на полях сражений, разжигая региональную вражду и бросая вызов США и их союзникам.

Об этом пишет Bloomberg.

Почему иранские дроны стали популярны в мире

Иран, скованный более 40 годами экономических санкций, сумел развить свою индустрию беспилотников. Эта беспилотная база была разработана Ираном в 1990-х годах и используется многими военизированными группировками Ближнего Востока, которые строят на ее основе свои беспилотники. Иран смог наладить производство, используя относительно низкотехнологичные модели самолетов, управляемые компонентами из интернета и полок розничной торговли.

Теперь эта способность делает Иран мощным торговцем оружием с потенциалом изменить природу конфликта во всем мире.

Использование беспилотников Ираном стало более совершенным после ухода США из иранского ядерного соглашения в 2018 году. Истечение срока действия ограничений ООН на продажу иранских ракет и беспилотников в 2020 году дало Ирану больше возможностей для экспорта своих технологий.

Иран поделился значительной частью своих технологий беспилотников с Сирией, своим ближайшим союзником на Ближнем Востоке. Запчасти и инструкции по производству регулярно переправляются контрабандой из Сирии в вооруженные формирования Хезболла в Ливане, которые производят ряд беспилотников для борьбы с Израилем.

Помогая союзникам производить беспилотники на их территории, Иран получает технологии и рабочие места. К примеру, Россия платит Ирану 1,16 миллиарда долларов за производство в промышленном парке в Татарстане 6000 высококачественных беспилотных летательных аппаратов-камикадзе Shahed-136 до 2025 года.

Иранские беспилотники также используются в Африке, в частности, в Эфиопии для подавления восстаний и в Судане для борьбы с повстанцами. В Южной Америке Венесуэла производит иранские беспилотники с 2007 года, потенциально угрожая своему соседу Гайани.

Как Иран обходит санкции

Заблокированный экспортным контролем от приобретения западных технологий с возможным военным применением, Иран возлагается на любые электронные компоненты, которые он может покупать у азиатских поставщиков или продавать из США и Европы через широкую сеть подставных компаний.

К примеру, самый смертоносный беспилотник Ирана дрон-камикадзе Shahed-136, терроризирующий Украину, использует коммуникационный чип, изготовленный Analog Devices Inc. в Массачусетсе и микроконтроллер Texas Instruments Inc., базирующийся в Далласе, доступны через дистрибьюторов электроники в Азии.

Также читайте Страны G7 предостерегли Иран от поставок России баллистических ракет

В Иране иностранные подставные сети, управляемые тысячами частных компаний, поставляют импортные части, а иногда и готовые компоненты государственным производителям беспилотников. Описания этих обратных каналов поставки появились в по меньшей мере полдюжине обвинительных актов США, поданных или раскрытых с 2020 года, в которых утверждается, что иранцы пытались отмыть изготовленные в США заказы на запчасти для беспилотников и другого оружия через предприятия в Китае, ОАЭ, Турции и Европе.

Один случай в США касается иранского инженера Джалала Рохолланеджада, работавшего над научно-исследовательскими проектами в Организации аэрокосмической промышленности Ирана, управляющей ракетной программой страны. Позже он присоединился к частному оборонному подрядчику в Тегеране, против которого США ввели санкции за поставку электронных частей для программы беспилотников Корпуса стражей революции.

Рохолланеджад был арестован во Франции в 2019 году по обвинению в закупке запрещенных технологий для Ирана, но позже обменен на французского исследователя, заключенного в Иране. Один из его вероятных подельников признал себя виновным в США в нарушении санкций, очертив схему экспорта в Иран промышленной микроволновой системы военного класса и системы электронной борьбы с дронами.

Также читайте СБУ поймала предателя, хотевшего передать РФ и Ирану тайные разработки в сфере кораблестроения

Таким образом, иранская дипломатия беспилотников зарабатывает иностранную валюту для финансирования своей оборонной промышленности, укрепления стратегических альянсов и делает Иран мощным торговцем оружием. Способность Ирана производить ценное оружие для России и других стран подтверждает слова верховного лидера Али Хаменеи, что санкции Запада укрепляют Иран.

Попытки подавить иранскую индустрию беспилотников являются сложной задачей, особенно если Китай не захочет ограничить продажу технологий Ирана. Эксперты считают, что Западу может понадобиться от пяти до десяти лет, чтобы разработать эффективные военные средства противодействия иранским беспилотникам. Лучшее, что могут сделать США и их союзники – это попытаться замедлить развитие иранской программы беспилотников и сделать ее более дорогой для Ирана.

Читайте также: