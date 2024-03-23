Иран показал новый беспилотник Gaza: чем он опасен

На международной выставке вооружений в Дохе (Катар) Иран впервые продемонстрировал миру новый беспилотник Gaza. Он может нести до 13 бомб и способен преодолеть расстояние более 1600 километров на высоте более 10 километров.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Новый беспилотник "Газа", названный Ираном в знак солидарности с жителями анклава после эскалации израильско-палестинского конфликта в 2021 году, представляет усиленную угрозу интересам США и союзникам. Благодаря заявленной дальности полета в 2 тысячи километров, размаху крыльев 21 метр и спутниковой связи беспилотник может долететь из Ирана в Израиль с 13 высокоточными бомбами. Иран заявляет, что беспилотник готов к использованию", – пишет WSJ.

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Для сравнения, Shahed-129, обычный иранский беспилотник, способен нести всего четыре бомбы.

Отмечается, что

после окончания срока действия ограничений Организации Объединенных Наций на экспорт ракет и беспилотных летательных аппаратов Ирана в октябре Тегеран все больше продает свою военную продукцию на международном рынке, что усиливает беспокойство США и их союзников.

"На иранской выставке в Дохе посетители рассматривали глянцевые русскоязычные брошюры, рекламирующие различные продукты, в том числе новую ракету противовоздушной обороны. На испанском языке была напечатана брошюра с рекламой ракетно-космической установки - напоминание о недавнем развертывании Венесуэлой патрульных противокорабельных ракетных катеров иранского производства. Рекламные листовки на фарси и английском языках рекламировали новые противокорабельные крылатые ракеты и радиолокационные системы - технологии, которые использовали йеменские повстанцы-хуситы для нацеливания на американские корабли", – пишет WSJ.

Ранее сообщалось, что Иран тайно снабжает оружие РФ Каспийским морем.

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