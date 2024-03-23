Миллион гигабайт и 75 дней: в США рассчитали самое точное в мире число Пи

Американская компания Solidigm, работающая в сфере хранения компьютерных данных, рассчитала наиболее точное в мире иррациональное число Пи, задействовав беспрецедентные вычислительные мощности.

Об этом Solidigm сообщила на своем сайте.

Вычисления продолжались целых 75 дней, для чего были задействованы 36 собственных твердотельных накопителей (SSD) с общим объемом памяти около 1 петабайта (1 млн гигабайт) данных. Таким образом, было рассчитано 105 триллионов знаков после запятой, что является новым мировым рекордом. Предыдущие вычисления рассчитали всего 100 триллионов цифр числа Пи.

Значение числа Пи (3,14) большинство людей помнит из школьного курса математики. Но эта постоянная величина на самом деле является иррациональным числом, то есть с бесконечным количеством неповторяющихся десятичных знаков. Его практическое значение равно длине окружности, разделенной на ее диаметр (расстояние между двумя точками на краю окружности, проходящее через его центр) и является постоянной величиной абсолютно для всех кругов.

То есть, на практике это позволяет вычислить длину окружности, зная только число Пи и диаметр или радиус (половину диаметра)

В действительности расчет такого количества десятичных знаков числа Пи не имеет никакого влияния на практические вычисления. К примеру, ученые NASA для своих космических расчетов используют всего 15 знаков после запятой, чтобы получить данные достаточной точности.

Но при тестировании новых компьютерных программ такие расчеты используются для оценки вычислительных мощностей.

"Хотя практического применения такого количества цифр нет, это упражнение подчеркивает поразительные возможности современного оборудования и достижения в области вычислительных технологий и технологий хранения данных", – говорится в сообщении на сайте компании.

О своем достижении компания сообщила в особый день – День числа Пи, 14 марта. Дело в том, что в американской традиции в записи даты номер месяца ставится на первое место, поэтому этот день обозначается как "3.14", что совпадает со значением числа Пи.

Если бы кто-то смог записать число Пи длиной в 105 триллионов знаков на бумаге шрифтом размером 10 пт в одну строчку, его длина составила бы почти 3,7 млрд километров. Если бы эту строчку протянули от Земли в космос, она закончилась бы где-то между орбитами Урана и Нептуна.

Напомним, вычисление вдвое меньшей длины числа три года назад заняло гораздо больше времени. Рекорд 2021 года установили в Швейцарии.

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