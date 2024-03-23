Мільйон гігабайтів та 75 днів: у США розрахували найточніше в світі число Пі

Американська компанія Solidigm, що працює у сфері зберігання комп'ютерних даних, розрахувала найточніше у світі ірраціональне число Пі, задіявши безпрецендентні обчислювальні потужності.

Про це Solidigm повідомила на своєму сайті.

Обчислення тривали цілих 75 днів, для чого були задіяні 36 власних твердотільних накопичувачів (SSD) із загальною місткістю пам'яті близько 1 петабайта (1 млн гігабайтів) даних. Таким чином було розраховано 105 трильйонів знаків після коми, що є новим світовим рекордом. Попередні обчислення розрахували лише 100 трильйонів цифр числа Пі.

Значення числа Пі (3,14) більшість людей пам'ятає зі шкільного курсу математики. Але ця постійна величина насправді є ірраціональним числом, тобто має нескінченну кількість неповторюваних десяткових знаків. Його практичне значення дорівнює довжині кола по краю, поділеній на його діаметр (відстань між двома точками на краю кола, що проходить через його центр) і є сталою величиною абсолютно для всіх кіл.

Тобто, на практиці це дозволяє обчислити довжину кола, знаючи лише число Пі та діаметр або радіус (половину діаметра)

Насправді розрахунок такої кількості десяткових знаків числа Пі не має жодного впливу практичні обчислення. Наприклад, вчені NASA для своїх космічних розрахунків використовують всього 15 знаків після коми, щоб отримати дані достатньої точності.

Але під час тестування нових комп'ютерних програм, такі розрахунки використовують, щоб оцінити обчислювальні потужності.

"Хоча практичного застосування такої кількості цифр немає, ця вправа підкреслює разючі можливості сучасного обладнання та досягнення в галузі обчислювальних технологій та технологій зберігання даних", – йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Про своє досягнення компанія повідомила в особливий день – День числа Пі, 14 березня. Річ у тім, що в американській традиції у записі дати номер місяця ставиться на перше місце, тому цей день позначається як "3,14", що збігається зі значенням числа Пі.

Якщо хтось зміг би записати число Пі довжиною в 105 трильйонів знаків на папері шрифтом розміром 10 пт в один рядок, його довжина склала б майже 3,7 млрд кілометрів. Якби цю стрічку протягнули від Землі у космос, вона б закінчилася десь між орбітами Урана та Нептуна.

Нагадаємо, обчислення вдвічі меншої довжини числа три роки тому зайняло набагато більше часу. Рекорд 2021 року встановили у Швейцарії.

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