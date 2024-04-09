Возле Луцка микроавтобус влетел в блокпост (фото)

Утром 9 апреля вблизи Луцка Волынской области микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в блокпост. В результате аварии три человека травмировались.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Волынской области.

ДТП произошло в Луцком районе. За рулем Sprinter находился житель Ровенщины. По предварительной информации, водитель заснул за рулем.

В результате аварии травмировался один полицейский и доброволец ДФТГ. Кроме того, пострадала пассажирка транспортного средства. Всех доставили в больницу на обследование.

Вблизи Луцка Mercedes Sprinter врезался в блокпост. / Фото: Национальная полиция Украины

На Волыни микроавтобус влетел в блокпост.

Как сообщалось, в Ровенской области мужчина наехал на супругов на скамейке. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: