Возле Луцка микроавтобус влетел в блокпост (фото)

Травмирован полицейский и добровольец.
Утром 9 апреля вблизи Луцка Волынской области микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в блокпост. В результате аварии три человека травмировались.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Волынской области.
ДТП произошло в Луцком районе. За рулем Sprinter находился житель Ровенщины. По предварительной информации, водитель заснул за рулем.
В результате аварии травмировался один полицейский и доброволец ДФТГ. Кроме того, пострадала пассажирка транспортного средства. Всех доставили в больницу на обследование.
Как сообщалось, в Ровенской области мужчина наехал на супругов на скамейке. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.