Біля Луцька мікроавтобус влетів у блокпост (фото)

Зранку 9 квітня поблизу Луцька Волинської області мікроавтобус Mercedes Sprinter врізався у блокпост. У результаті аварії троє людей травмувалися.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Волинській області.

ДТП сталася у Луцькому районі. За кермом Sprinter перебував житель Рівненщини. За попередньою інформацією,водій заснув за кермом.

Внаслідок аварії травмувався один поліцейський та доброволець ДФТГ. Крім того, постраждала пасажирка транспортного засобу. Всіх доставили до лікарні на обстеження.

Поблизу Луцька Mercedes Sprinter врізався у блокпост. / Фото: Національна поліція України

На Волині мікроавтобус влетів у блокпост.

Як повідомлялося, на Рівненщині чоловік наїхав на подружжя на лавці. Відомо, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

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