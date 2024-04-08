Дніпро-1 – Зоря: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 23-го туру чемпіонату України з футболу.

У вівторок, 9 квітня, "Дніпро-1" та луганська "Зоря" зійдуться в матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на "Дніпро-Арені" в Дніпрі. Початок гри – о 13:00.

Перед початком туру "Дніпро-1" з 42 очками посідає четверте місце в УПЛ. "Зоря" (22 бали) перебуває на 12-й позиції.

Пряма трансляція матчу "Дніпро-1" – "Зоря" доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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