Днепр-1 – Заря: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

Во вторник, 9 апреля, "Днепр-1" и луганская "Заря" сойдутся в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на "Днепр-Арене" в Днепре. Начало игры – в 13:00.

Перед началом тура "Днепр-1" с 42 очками занимает четвертое место в УПЛ. "Заря" (22 балла) находится на 12-й позиции.

Прямая трансляция матча "Днепр-1" – "Заря" доступна на YouTube-канале FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканале 2+2, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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