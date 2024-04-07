"Шахтер" разобрался с "Рухом" и стал единоличным лидером УПЛ (видео)

Дубль Бондаренко и гол Зубкова помогли "горнякам" завоевать три очка.

"Шахтер" уверенно обыграл "Рух" в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 3:1 .

Донецкий клуб начал встречу с двух быстрых мячей – дубль оформил Артем Бондаренко, отличившись на 8-й и 16-й минутах. Оба раза ему ассистировал Александр Зубков.

На 36-й минуте львовянам удалось сократить отставание в счете усилиями бразильца Таллеса. Голевую передачу занес в свой актив Илья Квасница.

Впрочем, спастись от поражения "желто-черные" не смогли. А команда Марино Пушича во втором тайме сняла вопрос о победителе, забив третий гол. На 76-й минуте Зубков удачно сыграл на добивании, прибавив к двум результативным передачам еще и забитый мяч.

Обзор матча "Шахтер" – "Рух"

Благодаря этой победе "Шахтер" (49 очков) стал единоличным лидером УПЛ. Дончане теперь на три балла опережают "Кривбасс", а также имеют матч в запасе. "Рух" (39 пунктов) занимает пятое место.

В следующем туре "Шахтер" 14 апреля сыграет с "Ворсклой". Днем ранее "Рух" померяется силами с "Кривбассом".

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