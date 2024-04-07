Оля Цыбульская показала, как ей колют ботокс в лицо и поделилась результатом

Украинская певица Оля Цыбульская честно рассказала о своих косметологических процедурах и показала, как это происходит.

Звезда в своем фотоблоге привыкла быть откровенной со своими поклонниками. Так, недавно фаны Оли поинтересовались у нее, делает ли она уколы красоты. В ответ певица опубликовала кадры из косметологического кабинета и призналась, что ей колют ботокс в лоб. Таким образом знаменитость решила сделать свою кожу идеально гладкой и избавиться от несовершенств.

Оля Цыбульская делает ботокс / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская делает ботокс / Фото: instagram.com/cybulskaya

Цыбульская показала, как во время процедуры она лежит на кресле, а врач тем временем вводит ей специальный препарат в зону носа и просит следовать советам. На кадрах также заметно, что в результате процедуры лицо артистки сразу несколько покраснело. Впрочем, несмотря на некоторый дискомфорт, Оля осталась счастливой.

Оля Цыбульская делает ботокс / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Сделала недавно ботокс в лоб", – написала Оля Цыбульская в своем фотоблоге.

Напомним, недавно украинская актриса, звезда "Женского квартала", Татьяна Песик также делилась, какими инъекциями красоты пользуется и с какой целью.

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