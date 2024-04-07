Оля Цибульська показала, як їй колють ботокс у обличчя та поділилася результатом

Українська співачка Оля Цибульська чесно розповіла про свої косметологічні процедури та показала, як це відбувається.

Зірка у своєму фотоблогу звикла бути відвертою зі своїми шанувальниками. Так, нещодавно фани Олі поцікавилися у неї, чи робить вона уколи краси. У відповідь співачка опублікувала кадри з косметологічного кабінету та зізналася, що їй колють ботокс у ділянку лобу. Таким чином знаменитість вирішила зробити свою шкіру ідеально гладенькою та позбутися недосконалостей.

Оля Цибульська робить ботокс / Фото: instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська робить ботокс / Фото: instagram.com/cybulskaya

Цибульська показала, як під час процедури вона лежить на кріслі, а лікарка тим часом вводить їй спеціальний препарат у зону носу і просить дотримуватися порад. На кадрах також помітно, що в результаті процедури обличчя артистки одразу дещо почервоніло. Втім, попри деякий дискомфорт Оля залишилася щасливою.

Оля Цибульська робить ботокс / Фото: instagram.com/cybulskaya

"Зробила нещодавно ботокс в лоб", - написала Оля Цибульська у своєму фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка, зірка "Жіночого кварталу", Тетяна Песик також ділилася, якими ін'єкціями краси користується та з якою метою.

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