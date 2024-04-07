Динамо – ЛНЗ: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 23-го тура чемпионата Украины по футболу.

В понедельник, 8 апреля, киевское "Динамо" и черкасский ЛНЗ встретятся в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2023/24.

Поединок состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 15:30.

Перед началом тура "бело-синие" занимают третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 44 очка за 20 сыгранных матчей. Команда Александра Шовковского на 2 балла отстает от лидера "Шахтера".

ЛНЗ с 25 пунктами после 22 поединков находится на девятой строчке чемпионата Украины.

Прямая трансляция матча "Динамо" – ЛНЗ доступна на Youtube-канале FootballHub.

Игру также можно посмотреть на телеканале 2+2, в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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