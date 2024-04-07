Динамо – ЛНЗ: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 23-го туру чемпіонату України з футболу.

У понеділок, 8 квітня, київське "Динамо" та черкаський ЛНЗ зустрінуться в матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 15:30.

Перед початком туру "біло-сині" посідають третє місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 44 очки за 20 зіграних матчів. Команда Олександра Шовковського на 2 бали відстає від лідера "Шахтаря".

ЛНЗ з 25 пунктами після 22 поєдинків перебуває на дев'ятій сходинці чемпіонату України.

Пряма трансляція матчу "Динамо" – ЛНЗ доступна на Youtube-каналі FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалі 2+2, зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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