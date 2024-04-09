Нужна вся информация о "Бастионах".

Вицепремьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал крымчан сообщить о российском ракетном комплексе "Бастион".

Об этом он написал в Сети.

"Именно из этого комплекса россияне запускают экспериментальные гиперзвуковые ракеты Циркон, которые долетают до украинских городов за считанные минуты. По меньшей мере, дважды они уже атаковали Киевщину. По данным украинской разведки, Цирконами россияне пытаются пробить ПВО. Бастионы запускают их из разных районов Крыма ", — рассказал Федоров.

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В частности, он обратился к жителям оккупированного полуострова. "Нужна вся информация о "Бастионах":

места запусков ракет;

локации хранения комплексов;

места хранения ракет;

заправки.

"А также нужна информация о российских военных, обслуживающих Бастион: имена, должности, места службы и проживания ", – добавил в сообщении Федоров.

Напомним, кафиры имеют технические возможности для запуска своих новых ракет "Циркон".

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