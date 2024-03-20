Украина может полностью снабжать себя дронами, но есть проблема — Федоров

Федоров рассказал об амбициозных планах Украины в сфере беспилотников и назвал условие успешного производства.

Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год. Но для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада.

Об этом вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров рассказал в интервью The Guardian.

По словам Федорова, что украинское правительство "контрактирует гораздо меньше, чем наши производители способны", поскольку у него нет достаточно средств. Он настаивает на дальнейших финансированиях в поддержку войны.

"Нам удалось настолько расширить рынок, что мы можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников (в год – ред.)", – уточнил Федоров.

Он рассказал, что в сфере производства беспилотников в Украине работает более 200 компаний. Из тех дронов, которые используют на поле боя, более 90% изготовлено в Украине.

Однако сейчас главная проблема в секторе беспилотников – финансовая. В настоящее время наша страна испытывает нехватку финансовой помощи со стороны США.

Производство оружия в Украине

До вторжения России в феврале 2022 г. Украина практически не производила оружия, но сейчас местная оружейная промышленность переживает настоящий бум. Заводы производят снаряды, минометные мины, военную технику, ракеты и другие предметы, имеющие решающее значение для военных усилий. Производство утроилось в 2023 году и, как ожидается, вырастет в шесть раз в этом году.

Однако местного производства недостаточно, чтобы компенсировать потерю международной поддержки, особенно оружия из Соединенных Штатов. Но в условиях, когда пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов застопорился в Конгрессе, внутреннее производство более важно, чем когда-либо.

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