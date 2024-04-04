Иран будет поставлять ракеты России: представитель НАТО прогнозирует усиление воздушных ударов по Украине — Reuters

Москва обратилась к своим союзникам, в частности Северной Корее и Ирану, с просьбой предоставить ей больше оружия, включая баллистические ракеты.

Иран начнет поставки баллистических ракет в Россию, после того как Тегеран и Москва договорятся о взаимовыгодных условиях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя НАТО.

По его словам, россияне, по всей вероятности, будут продолжать применение ракетных комплексов и ударов беспилотных летательных аппаратов, чтобы истощить украинскую противовоздушную оборону в условиях недостаточного количества средств для защиты важных объектов.

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Представитель НАТО подчеркнул, что Москва обратилась к своим союзникам, в частности Северной Корее и Ирану, с просьбой предоставить ей больше оружия, включая баллистические ракеты.

"Иран заявил, что намерен это сделать и что он поставит баллистические ракеты в Россию, и мы не имеем причин думать, что они не пойдут на это", – заявил чиновник.

В то же время, Альянс пока не наблюдал признаков поставки ракет из Ирана.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Иран якобы передал россиянам около 400 баллистических ракет. Позже в США отреагировали на эти слухи и отметили, что пока не могут их подтвердить.

Напомним, в феврале этого года постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что страна не поставляет в Россию баллистические ракеты, которые могут быть использованы в войне против Украины.

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