В Иране казнили агента "Моссада": в чем его обвинили

В воскресенье, 3 марта, Иран сообщил о казни агента израильской службы внешней разведки "Моссад", который якобы был причастен к атаке на завод по производству оружия, в частности для дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на иранские государственные СМИ.

По информации государственного телевидения Ирана, казненный "планировал взорвать комплекс мастерских министерства обороны в Исфахане под руководством офицера разведки "Моссад".

Дата казни и личность обвиняемого не разглашаются.

В конце января 2023 завод по производству боеприпасов Министерства обороны вблизи иранского мегаполиса Исфахан был атакован несколькими беспилотниками. На этом предприятии было производство оружия для иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136.

Исфахан также является известным центром иранской ракетной промышленности, где собирают ракеты средней дальности "Шахаб", имеющие радиус действия, способный поразить Израиль.

Тогда Иран заявил, что за нападением стоит Израиль. The Wall Street Journal также сообщила, что за атаками стоит Израиль, ссылаясь на "людей, знакомых с операцией".

В августе прошлого года Иран заявил, что сорвал "очень сложный" инициированный "Моссадом" проект "саботировать" его производство баллистических ракет.

В январе 2024 года Иран повесил четырех представителей курдского меньшинства по обвинению в шпионаже в пользу Израиля. Их осудили за сотрудничество с Израилем по диверсии на иранском оборонном объекте в Исфахане.

Напомним, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал кровавую атаку террористов ХАМАСа на Израиль.

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