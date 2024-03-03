В Ірані стратили агента “Моссаду”: у чому його звинуватили

Дата страти та особа обвинуваченого не розголошуються.

У неділю, 3 березня, Іран повідомив про страту агента ізраїльської служби зовнішньої розвідки “Моссад”, який начебто був причетний до атаки на завод з виробництва зброї, зокрема для дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на іранські державні ЗМІ.

За інформацією державного телебачення Ірану, страчена особа “планувала підірвати комплекс майстерень міністерства оборони в Ісфахані під керівництвом офіцера розвідки “Моссад”.

Дата страти та особа обвинуваченого не розголошуються.

Наприкінці січня 2023 року завод з виробництва боєприпасів Міністерства оборони поблизу іранського мегаполісу Ісфахан був атакований кількома безпілотниками. На цьому підприємстві було виробництво зброї для іранських безпілотників-камікадзе Shahed-136.

Ісфахан також є відомим центром іранської ракетної промисловості, де збирають ракети середньої дальності “Шахаб”, які мають радіус дії, здатний вразити Ізраїль.

Тоді Іран заявив, що за нападом стоїть Ізраїль. The Wall Street Journal також повідомила, що за атаками стоїть Ізраїль, посилаючись на "людей, знайомих з операцією".

У серпні минулого року Іран заявив, що зірвав “дуже складний” ініційований "Моссадом" проєкт “саботувати” його виробництво балістичних ракет.

У січні 2024 року Іран повісив чотирьох представників курдської меншини за звинуваченням у шпигунстві на користь Ізраїлю. Їх засудили за співпрацю з Ізраїлем у плані диверсії на іранському оборонному об’єкті в Ісфахані.

Нагадаємо, духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї підтримав криваву атаку терористів ХАМАСу на Ізраїль.

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