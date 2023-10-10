Лідер Ірану цинічно підтримав напад на Ізраїль: "Цілуємо ХАМАС в лоб і руки"

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї підтримав криваву атаку терористів ХАМАС на Ізраїль. Що більше - Тегеран "цілує руки" організаторам нападу бойовиків.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву аятолла Алі Хаменеї.

Також він цинічно назвав атаку проти ізраїльтян - "героїчним подвигом" та заявив про "непоправну поразку сіоністського режиму у військовому плані та у плані розвідки".

"Ми цілуємо в лоб і цілуємо руки розумних та талановитих проектувальників операції "Буря Аль-Акси" та палестинської молоді і пишаємося ними", - висловився Хаменеї.

З його слів, атака ХАМАСу - це "руйнівний землетрус", який зруйнував в Ізраїлі "деякі критичні структури". Також він назвав "пустослів'ям" твердження, що за атакою стоять не лише палестинці.

"У цій катастрофі винні дії самого сіоністського режиму", - заявив лідер Ірану.

Разом з тим, за його словами, Тегеран не причетний до нападу бойовиків угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Як повідомлялося, у ХАМАСі розповіли подробиці підготовки до нападу на Ізраїль. За словами члена керівництва бойовиків, атаку спланували близько шести вищих командувачів ХАМАС у Газі, і що навіть найближчі союзники угруповання не були заздалегідь поінформовані про точний час вторгнення до Ізраїлю.

Слід зауважити, що станом на9 жовтня було відомо, що внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль загинули 900 людей і ще 2500 осіб були поранені.

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