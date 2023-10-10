Лидер Ирана цинично поддержал нападение на Израиль: "Целуем ХАМАС в лоб и руки"

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал кровавую атаку террористов ХАМАС на Израиль. Что больше – Тегеран "целует руки" организаторам нападения боевиков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление аятолла Али Хаменеи.

Также он цинично назвал атаку против израильтян — "героическим подвигом" и заявил о "неисправимом поражении сионистского режима в военном плане и в плане разведки".

"Мы целуем в лоб и целуем руки умных и талантливых проектировщиков операции "Буря Аль-Аксы" и палестинской молодежи и гордимся ими", — высказался Хаменеи.

По его словам, атака ХАМАСа — это "разрушительное землетрясение", разрушившее в Израиле "некоторые критические структуры". Также он назвал "пустословием" утверждение, что за атакой стоят не только палестинцы.

"В этой катастрофе виновны действия самого сионистского режима", — заявил лидер Ирана.

Вместе с тем, по его словам, Тегеран не причастен к нападению боевиков группировки ХАМАС на Израиль.

Как сообщалось, в ХАМАСе рассказали подробности подготовки к нападению на Израиль. По словам члена руководства боевиков, атаку спланировали около шести высших командующих ХАМАС в Газе, и даже ближайшие союзники группировки не были заранее проинформированы о точном времени вторжения в Израиль.

Следует заметить, что на 9 октября было известно, что в результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли 900 человек и еще 2500 были ранены.

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