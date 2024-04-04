Іран постачатиме ракети Росії: представник НАТО прогнозує посилення повітряних ударів по Україні — Reuters

Москва звернулася до своїх союзників, зокрема Північної Кореї та Ірану, з проханням надати їй більше зброї, включно з балістичними ракетами.

Іран розпочне постачання балістичних ракет до Росії, після того, як Тегеран та Москва домовляться про взаємовигідні умови.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного офіційного представника НАТО.

За його словами, росіяни, ймовірно, продовжуватимуть застосування ракетних комплексів і ударів безпілотних літальних апаратів, щоб виснажити українську протиповітряну оборону в умовах недостатньої кількості засобів для захисту важливих об’єктів.

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Представник НАТО підкреслив, що Москва звернулася до своїх союзників, зокрема Північної Кореї та Ірану, з проханням надати їй більше зброї, включно з балістичними ракетами.

"Іран заявив, що має намір це зробити і що він поставить балістичні ракети в Росію, і ми не маємо причин думати, що вони не підуть на це", - заявив чиновник.

Водночас Альянс поки не спостерігав ознак постачання ракет з Ірану.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Іран нібито передав росіянам близько 400 балістичних ракет. Пізніше у США відреагували на ці чутки та зазначили, що поки що не можуть їх підтвердити.

Нагадаємо, у лютому цього року постійне представництво Ірану при ООН заявило, що країна не постачає до Росії балістичні ракети, які можуть бути використані у війні проти України.

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