Челсі – Манчестер Юнайтед: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

Поєдинок відбудеться 4 квітня на "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

У четвер, 4 квітня, "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика прийме "Манчестер Юнайтед" у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.

Перед початком туру "Челсі" з 40 очками посідає 11-те місце у турнірній таблиці АПЛ. "Манчестер Юнайтед" з 48 балами розташовується на шостій позиції та зіграв на один матч більше, ніж "пенсіонери".

Де дивитися матч Челсі – Манчестер Юнайтед

На території України матч "Челсі" – "Манчестер Юнайтед" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Челсі – Манчестер Юнайтед

Фаворитом майбутньої гри букмекери вважають лондонський клуб. На перемогу команди Маурісіо Почеттіно приймаються ставки з коефіцієнтом 1,97. Нічия – 4,15. Виграш "червоних дияволів" – 3,65.

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