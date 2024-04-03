Челси – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

Поединок состоится 4 апреля на "Стэмфорде Бридж" в Лондоне.
В четверг, 4 апреля, "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика примет "Манчестер Юнайтед" в матче 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
Поединок состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
Перед началом тура "Челси" с 40 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" с 48 баллами располагается на шестой позиции и сыграл на один матч больше, чем "пенсионеры".
Где смотреть матч Челси – Манчестер Юнайтед
На территории Украины матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.
Прогнозы букмекеров на матч Челси – Манчестер Юнайтед
Фаворитом предстоящей игры букмекеры считают лондонский клуб. На победу команды Маурисио Почеттино принимаются ставки с коэффициентом 1,97. Ничья – 4,15. Выигрыш "красных дьяволов" – 3,65.
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