Мирний саміт України: Швейцарія планує провести зустріч у червні – Bloomberg

Швейцарія може провести конференцію з мирного плану щодо України в середині червня.

Швейцарія планує провести саміт миру високого рівня щодо війни в Україні в середині червня. Очікується, що на захід запросять від 80 до 100 країн, переважно з так званого Глобального Півдня.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, саміт може відбутися 16-17 червня, хоча наразі неясно, скільки лідерів будуть присутні.

За даними джерел, саміт, ймовірно, пройде у швейцарському місті Люцерн. Офіційне оголошення від Кабінету міністрів Швейцарії може надійти вже 10 квітня.

Ключовим питанням є те, чи братиме у саміті участь Китай, додали співрозмовники агентства. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, за їхніми словами, Пекін має на Москву за останні два роки війни.

Речник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце проведення конференції ще не визначені.

"На додаток до перспектив України, Росії та Європи, важливо також прислухатися до Глобального Півдня, який відіграватиме ключову роль у можливому включенні Росії до цього процесу. Саме тому ми тісно співпрацюємо з Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою та Саудівською Аравією", – сказав речник МЗС в інтерв'ю агентству Bloomberg у понеділок.

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Наразі Пекін взяв участь лише в одній зустрічі між радниками з національної безпеки, метою якої було закласти основу для саміту.

Раніше Bloomberg повідомляв, що США нещодавно попередили союзників про те, що Китай посилює підтримку Кремля.

Кілька країн наполягали на тому, щоб Росія взяла участь у зустрічі в Швейцарії, але Київ хоче широкої згоди щодо ключових принципів, які ляжуть в основу будь-якого майбутнього врегулювання, перш ніж вступати в контакти з Москвою.

"Формула миру" передбачає повагу територіальної цілісності та суверенітету України, виведення російських військ, а також забезпечення ядерної та продовольчої безпеки.

"Швейцарія, яка історично залишалася нейтральною в європейських конфліктах, прагне залучити країни до столу переговорів, щоб допомогти припинити війну, хоча поки що їй важко в цих зусиллях", — пише видання.

Міністерка оборони Швейцарії Віола Амгерд заявила в лютому, що Росія навряд чи братиме участь у першому раунді обговорень.

"Швейцарія хотіла створити дуже широкий альянс, що складається з країн БРІКС, країн арабського світу та Глобального Півдня", — додала вона.

Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що президент-диктатор Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили. Тому єдиний спосіб досягти миру в Україні — це поле бою.

Саміт високого рівня відбудеться після чотирьох зустрічей радників з національної безпеки, які Україна організувала для підтримки своєї "формули миру". Остання з цих зустрічей відбулася в Давосі на початку цього року.

Нагадаємо, Умєров запропонував створити міжнародну групу щодо виведення військ РФ з України.

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