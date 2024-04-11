Чи готова Молдова до війни з Росією: відповідь Санду

Президентку Молдови Маю Санду запитали, чи готова країна до війни з РФ та чи має на це ресурси. Вона зазначила, що вірить в перемогу України, тому що українці зараз зберігають мир у її країні.

Про це Санду сказала в кулуарах Міжнародного саміту мерів, пише "Еспресо".

"Ми продовжуємо підтримувати Україну і ми віримо у перемогу України та мир в Україні. Ми дуже вдячні, адже Україна нині зберігає мир у Молдові. Ми продовжуватимемо робити усе, що можемо, щоб допомогти нашим українським друзям", – сказала вона.

Раніше президентка Молдови відреагувала на масовані атаки РФ по Україні.

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