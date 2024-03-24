Президентка Молдови відреагувала на масовані атаки РФ по Україні

Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на черговий нічний удар агресорки Росії на Україну. Атаку російської армії вона назвала огидною.

Заява молдовської лідерки з'явилася на її сторінці у соцмережі Х.

"Київ та вся Україна зіткнулися із черговою російською нічною повітряною атакою - вже третьою масованою атакою цього тижня. Такі нелюдські дії проти цивільного населення та критичної інфраструктури є огидними", - наголосила Санду.

Крім того, президентка Молдови заявила, що питання надання підтримки України ще ніколи не було таким терміновим - як зараз.

Нагадаємо, вночі 24 березня армія РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну. Росіяни випустили 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС та 28 Shahed".

Вночі 22 березня російські окупанти випустили по Україні 151 повітряну ціль. Армія РФ завдала комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури.

Вночі 21 березня Росія вдарила крилатими і балістичними ракетами. Основним напрямком удару став Київ. Було знищено 31 ракету: дві - балістичні та 29 - крилатих.

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