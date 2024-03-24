Комбінова атака по Україні: де гриміли вибухи та як відпрацювала ППО

За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Вночі російські окупанти знову атакували українські міста.

У Повітряних силах України повідомили де та як працювала ППО.

Росіяни випустили 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс – РФ.) та 28 ударних БпЛА типу "Shahed" (райони пусків Приморсько-Ахтарськ - РФ, мис Чауда – Крим).

"До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня Росія здійснила чергову ракетну атаку по території України. Вибухи пролунали у Києві, Львові, Кривому Розі, на Хмельниччині та Київщині.

Відомо, що на Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 "Шахедів". У Києві ППО збила близько 10 російських ракет.

Під час ракетної атаки на Україну Польща підняла авіацію. Зазначається, що оперативне командування ЗСУ Польщі спостерігало інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з завданням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України. Російська ракета залетіла на територію Польщі.

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