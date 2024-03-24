Президент Молдовы отреагировала на массированные атаки РФ по Украине

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на очередной ночной удар агрессора России на Украину. Атаку российской армии она назвала отвратительной.

Заявление молдавского лидера появилось на ее странице в соцсети Х.

"Киев и вся Украина столкнулись с очередной российской ночной воздушной атакой — уже третьей массированной атакой на этой неделе. Такие бесчеловечные действия против гражданского населения и критической инфраструктуры отвратительны", — подчеркнула Санду.

Кроме того, президент Молдовы заявила, что вопрос оказания поддержки Украины еще никогда не был таким срочным – как сейчас.

Напомним, ночью 24 марта армия РФ совершила очередную комбинированную атаку на Украину. Россияне выпустили 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 28 Shahed.

Ночью 22 марта россияне выпустили по Украине 151 воздушную цель. Армия РФ нанесла комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры.

Ночью 21 марта Россия ударила крылатыми и баллистическими ракетами. Основным направлением удара стал Киев. Была уничтожена 31 ракета: две — баллистические и 29 — крылатых.

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