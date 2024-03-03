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Президентка Молдови відреагувала на атаку РФ по Одесі

Президентка Молдови відреагувала на атаку РФ по Одесі

Майя Санду. / Фото: Associated Press

Санду наголошує на необхідності допомоги.

Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на російську атаку безпілотниками по багатоповерховому будинку в Одесі вночі проти 2 березня. 

Про це молдовська лідерка написала на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Чергова атака російського безпілотника в Одесі забрала життя, нагадуючи про те, що Україна терміново потребує додаткової допомоги ", - наголосила Санду.

Крім того, президентка заявила про термінову допомогу Україні, адже кожен день в Україні має значення. Так, через затримку "на кону стоїть ще більше невинних життів" українців.

Як повідомлялося, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос засудив смертельну атаку дронів РФ на Одесу. Також він наголосив, що Москва буде притягнута до відповідальності.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 

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