Президентка Молдови відреагувала на атаку РФ по Одесі

Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на російську атаку безпілотниками по багатоповерховому будинку в Одесі вночі проти 2 березня.

Про це молдовська лідерка написала на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Чергова атака російського безпілотника в Одесі забрала життя, нагадуючи про те, що Україна терміново потребує додаткової допомоги ", - наголосила Санду.

Крім того, президентка заявила про термінову допомогу Україні, адже кожен день в Україні має значення. Так, через затримку "на кону стоїть ще більше невинних життів" українців.

Another Russian drone attack in Odesa has claimed lives, serving as a stark reminder that Ukraine urgently needs more help. Every day counts, and delaying aid puts more innocent lives at stake. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 2, 2024

Як повідомлялося, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос засудив смертельну атаку дронів РФ на Одесу. Також він наголосив, що Москва буде притягнута до відповідальності.

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