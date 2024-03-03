Президент Молдовы отреагировала на атаку РФ по Одессе

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на российскую атаку беспилотниками по многоэтажному дому в Одессе ночью против 2 марта.

Об этом молдавская лидер написала на своей странице в соцсети Х.

"Очередная атака российского беспилотника в Одессе унесла жизни, напоминая о том, что Украина срочно нуждается в дополнительной помощи", — подчеркнула Санду.

Кроме того, президент заявила о срочной помощи Украине, ведь каждый день в Украине имеет значение. Да, из-за задержки "на кону стоит еще больше невинных жизней" украинцев.

Другие российские дрон атаки в Odesa были искажены жизни, служащим как пустой реминдер, что Украина неизбежно нуждается в более. Несколько дней counts, и желающие добраться еще более inocent lives at stake. – Maia Sandu (@sandumaiamd) March 2, 2024

Как сообщалось, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос осудил смертельную атаку дронов РФ в Одессу. Также он подчеркнул, что Москва будет привлечена к ответственности.

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