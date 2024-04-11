"Ливерпуль" дома разгромно проиграл "Аталанте" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (видео)

Команда Юргена Клоппа пропустила от "бергамасков" три безответных мяча.

"Ливерпуль" на своем поле разгромно уступил "Аталанте" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 0:3 .

"Бергамаски" вышли вперед под занавес первого тайма – на 38-й минуте отличился Джанлука Скамакка.

После перерыва итальянская команда развила свой успех и забила еще дважды. На 60-й минуте Скамакка оформил дубль, а на 83-й минуте окончательный счет игры установил Марио Пашалич.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Аталанта"

Ответный поединок между "Аталантой" и "Ливерпулем" состоится в четверг, 18 апреля, в Италии.

Победитель пары "Ливерпуль" – "Аталанта" в полуфинале сыграет с сильнейшим в дуэли между "Бенфикой" украинского голкипера Анатолия Трубина и "Марселем".

Подписывайтесь на каналы TSN.ua в Telegram и Viber, а также страницы TSN.ua и ТСН Проспорт в Facebook.

Читайте также:

"Бенфика" с Трубиным одолела "Марсель" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (видео)

Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/4 финала