Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/4 финала

На победу в турнире продолжают претендовать восемь клубов.

11 и 18 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2023/24.

В них примут участие восемь клубов, преодолевших стадию 1/8 финала: "Виктория" Пльзень, ПАОК, "Фенербахче", "Фиорентина", "Астон Вилла", "Брюгге", "Лилль" и "Олимпиакос".

Отметим, что уже известна сетка турнира вплоть до финала. Победитель пары "Астон Вилла" – "Лилль" в полуфинале сыграет с сильнейшим в дуэли "Олимпиакос" – "Фенербахче". Другую пару 1/2 финала составят триумфаторы противостояний "Виктория" Пльзень – "Фиорентина" и "Брюгге" – ПАОК.

Первые встречи 1/2 финала Лиги конференций запланированы на 2 мая, ответные игры – 9 мая.

Финал Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24 Плей-офф. 1/4 финала КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ Четверг, 11 апреля 19:45 ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ ФИОРЕНТИНА _:_ 19:45 ОЛИМПИАКОС ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ 22:00 АСТОН ВИЛЛА ЛИЛЛЬ _:_ 22:00 БРЮГГЕ ПАОК _:_ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ Четверг, 18 апреля 19:45 ЛИЛЛЬ АСТОН ВИЛЛА _:_ 19:45 ФИОРЕНТИНА ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ 22:00 ПАОК БРЮГГЕ _:_ 22:00 ФЕНЕРБАХЧЕ ОЛИМПИАКОС _:_

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