Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/4 финала

На победу в турнире продолжают претендовать восемь клубов.
11 и 18 апреля состоятся матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2023/24.
В них примут участие восемь клубов, преодолевших стадию 1/8 финала: "Виктория" Пльзень, ПАОК, "Фенербахче", "Фиорентина", "Астон Вилла", "Брюгге", "Лилль" и "Олимпиакос".
Отметим, что уже известна сетка турнира вплоть до финала. Победитель пары "Астон Вилла" – "Лилль" в полуфинале сыграет с сильнейшим в дуэли "Олимпиакос" – "Фенербахче". Другую пару 1/2 финала составят триумфаторы противостояний "Виктория" Пльзень – "Фиорентина" и "Брюгге" – ПАОК.
Первые встречи 1/2 финала Лиги конференций запланированы на 2 мая, ответные игры – 9 мая.
Финал Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЙ-2023/24
|Плей-офф. 1/4 финала
|КАЛЕНДАРЬ И ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ
|ПЕРВЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 11 апреля
|19:45
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|ФИОРЕНТИНА
|_:_
|19:45
|ОЛИМПИАКОС
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|22:00
|АСТОН ВИЛЛА
|ЛИЛЛЬ
|_:_
|22:00
|БРЮГГЕ
|ПАОК
|_:_
|ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
|Четверг, 18 апреля
|19:45
|ЛИЛЛЬ
|АСТОН ВИЛЛА
|_:_
|19:45
|ФИОРЕНТИНА
|ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|22:00
|ПАОК
|БРЮГГЕ
|_:_
|22:00
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|ОЛИМПИАКОС
|_:_
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