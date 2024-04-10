Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

На перемогу в турнірі продовжують претендувати вісім клубів.

11 та 18 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.

У них візьмуть участь вісім клубів, які подолали стадію 1/8 фіналу: "Вікторія" Пльзень, ПАОК, "Фенербахче", "Фіорентина", "Астон Вілла", "Брюгге", "Лілль" та "Олімпіакос".

Зазначимо, що вже відома сітка турніру аж до фіналу. Переможцець пари "Астон Вілла" – "Лілль" у півфіналі зіграє із сильнішим у дуелі "Олімпіакос" – "Фенербахче". Іншу пару 1/2 фіналу складуть тріумфатори протистоянь "Вікторія" Пльзень – "Фіорентина" та "Брюгге" – ПАОК.

Перші зустрічі 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановано на 2 травня, ігри у відповідь – 9 травня.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24 Плейоф. 1/4 фіналу КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ ПЕРШІ МАТЧІ Четвер, 11 квітня 19:45 ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ ФІОРЕНТИНА _:_ 19:45 ОЛІМПІАКОС ФЕНЕРБАХЧЕ _:_ 22:00 АСТОН ВІЛЛА ЛІЛЛЬ _:_ 22:00 БРЮГГЕ ПАОК _:_ МАТЧІ-ВІДПОВІДІ Четвер, 18 квітня 19:45 ЛІЛЛЬ АСТОН ВІЛЛА _:_ 19:45 ФІОРЕНТИНА ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_ 22:00 ПАОК БРЮГГЕ _:_ 22:00 ФЕНЕРБАХЧЕ ОЛІМПІАКОС _:_

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