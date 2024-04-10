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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Ліга конференцій / Фото: Associated Press

На перемогу в турнірі продовжують претендувати вісім клубів.

11 та 18 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.

У них візьмуть участь вісім клубів, які подолали стадію 1/8 фіналу: "Вікторія" Пльзень, ПАОК, "Фенербахче", "Фіорентина", "Астон Вілла", "Брюгге", "Лілль" та "Олімпіакос".

Зазначимо, що вже відома сітка турніру аж до фіналу. Переможцець пари "Астон Вілла" – "Лілль" у півфіналі зіграє із сильнішим у дуелі  "Олімпіакос" – "Фенербахче". Іншу пару 1/2 фіналу складуть тріумфатори протистоянь "Вікторія" Пльзень – "Фіорентина" та "Брюгге" – ПАОК.

Перші зустрічі 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановано на 2 травня, ігри у відповідь – 9 травня.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
Плейоф. 1/4 фіналу
КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
ПЕРШІ МАТЧІ
Четвер, 11 квітня
19:45   ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ   ФІОРЕНТИНА _:_
19:45   ОЛІМПІАКОС   ФЕНЕРБАХЧЕ _:_
22:00   АСТОН ВІЛЛА   ЛІЛЛЬ _:_
22:00   БРЮГГЕ   ПАОК _:_
МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
Четвер, 18 квітня
19:45   ЛІЛЛЬ   АСТОН ВІЛЛА _:_
19:45   ФІОРЕНТИНА   ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ _:_
22:00   ПАОК   БРЮГГЕ _:_
22:00   ФЕНЕРБАХЧЕ   ОЛІМПІАКОС _:_

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