Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

На перемогу в турнірі продовжують претендувати вісім клубів.
11 та 18 квітня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.
У них візьмуть участь вісім клубів, які подолали стадію 1/8 фіналу: "Вікторія" Пльзень, ПАОК, "Фенербахче", "Фіорентина", "Астон Вілла", "Брюгге", "Лілль" та "Олімпіакос".
Зазначимо, що вже відома сітка турніру аж до фіналу. Переможцець пари "Астон Вілла" – "Лілль" у півфіналі зіграє із сильнішим у дуелі "Олімпіакос" – "Фенербахче". Іншу пару 1/2 фіналу складуть тріумфатори протистоянь "Вікторія" Пльзень – "Фіорентина" та "Брюгге" – ПАОК.
Перші зустрічі 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановано на 2 травня, ігри у відповідь – 9 травня.
Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.
|ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2023/24
|Плейоф. 1/4 фіналу
|КАЛЕНДАР І ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|ПЕРШІ МАТЧІ
|Четвер, 11 квітня
|19:45
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|ФІОРЕНТИНА
|_:_
|19:45
|ОЛІМПІАКОС
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|_:_
|22:00
|АСТОН ВІЛЛА
|ЛІЛЛЬ
|_:_
|22:00
|БРЮГГЕ
|ПАОК
|_:_
|МАТЧІ-ВІДПОВІДІ
|Четвер, 18 квітня
|19:45
|ЛІЛЛЬ
|АСТОН ВІЛЛА
|_:_
|19:45
|ФІОРЕНТИНА
|ВІКТОРІЯ ПЛЬЗЕНЬ
|_:_
|22:00
|ПАОК
|БРЮГГЕ
|_:_
|22:00
|ФЕНЕРБАХЧЕ
|ОЛІМПІАКОС
|_:_
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