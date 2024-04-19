Неспокойная ночь в Белгороде: над городом раздавались взрывы

Серия взрывов раздалась над Белгородом и областью.

Об этом информируют местные телеграммы-каналы.

Предварительно якобы сработала "система ПВО".

Очевидцы рассказали, что над городом вила сирена воздушной тревоги: слышно было около 10–15 взрывов.

Местные власти попросили жителей скрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Также взрывы были слышны над городом Шебекино.

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Официальной информации о последствиях на земле и пострадавших нет.

В то же время в местных пабликах распространяют обломки, повредившие машины и здания.

Напомним, в пятницу, 12 апреля, в Белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома", пострадали два человека. В российском Минобороны тогда отчитались об уничтожении пяти дронов ВСУ над Белгородской областью.

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