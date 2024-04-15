Атаковали почти непрерывно: аэропорт Белгорода попал под удар беспилотников

Один из беспилотников упал и взорвался на территории аэропорта.

Аэропорт в Белгороде попал под удар БПЛА, один из которых упал на взлетную полосу. На месте падения возник пожар, потушенный работниками экстренных служб РФ.

В то же время о происшествии умолчали в Министерстве обороны России, но коротко рассказали о массированной атаке дронов, появлявшихся в воздухе в течение каждых двух-трех часов.

В Telegram-канале ASTRA сообщили об атаке БПЛА на Белгородский аэродром, ссылаясь на собственные источники в экстренных службах региона. Как заявили собеседники журналистов, аэродрому угрожали три беспилотника. Один действительно упал на землю и поджег траву.

Пока неизвестно, есть ли происхождение на взлетной полосе или военных объектов ВС РФ.

Напомним, в пятницу, 12 апреля, в Белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома", пострадали два человека. В российском Минобороны тогда отчитались об уничтожении пяти дронов ВСУ над Белгородской областью.

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