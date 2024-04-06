Утро в Белгороде началось с "бавовны"

Утром 6 апреля 2024 г. в Белгороде и Белгородском районе России была объявлена ракетная опасность.

Позже местные жители сообщили об обстрелах, прилетах и "бавовне" и начали делиться соответствующими фото и видеоматериалами в социальных сетях.

Также есть сообщения об обстреле села Вязовое.

По предварительной информации, повреждены поликлиника и бассейн, а на некоторых улицах из земли торчат снаряды.

Также читайте Атака беспилотников на Харьков и пуски вражеских ракет: главные новости ночи 6 апреля 2024 года

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УКРАИНСКИЕ ДРОНЫ Уничтожили РОССИЙСКИЕ ИСТРЕБИТЕЛИ! Детали вас шокируют!

Напомним, немецкое издание BILD, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Украина вскоре применит дальнобойные дроны, которые могут атаковать даже Урал и Заполярье. По информации издания, уже в этом году Украина сможет запустить в турне дроны с дальнобойностью до 2000 км и больше. Они восполнят недостаток ракет средней и большой дальности. По данным источника, к концу года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км.

Читайте также: