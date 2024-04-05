"Боже, все разгромили": Россию ночью атаковали десятки беспилотников

В России ночью и утром 5 апреля снова было "взрывно". Очевидно, дронам очень понравилось путешествовать по болотам, так что теперь они летают туда сразу несколькими десятками.

Есть попадания, пожары, а вот сколько областей под ударом и куда попали беспилотники – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Беспилотники в Курске

Первым эстафету в России в приеме дронов взял на себя Курск. Там весело еще с ночи, сначала местные сообщали о взрывах, а потом показали, как все горит. Впоследствии же неизвестные беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области РФ. А вот что писали местные паблики.

"Как сообщили подписчики SHOT, первые хлопки начали раздаваться в начале первой ночи, вероятно, беспилотники ВСУ попытались атаковать местный аэродром. Очевидцы сообщают, что помимо характерных звуков пролета БПЛА и взрывов, они также видели несколько ярких вспышек в небе"

"Что поделать, так бивает", когда лезешь в чужую страну. К слову, именно в Ростовскую область пришли больше дронов – говорят, сразу 44.

Что атаковали

По данным росСМИ, на военном аэродроме в Морозовске, который атаковали дроны, дислоцированы фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34. Накануне 4 апреля были сделаны снимки аэродрома. Предварительно, на тот момент там дислоцировалось 26 Су-34 и три Су-30/35, сообщил OSINT-аналитик. Ждем официальную информацию по результатам атаки. Также была повреждена электроподстанция, без света остались десятки жилых домов. В настоящее время ведутся работы по возобновлению энергоснабжения.

Беспилотники в Краснодарском крае

Но не Морозовском единственным, потому что через мгновение произошла атака беспилотников на военный аэродром, но уже в Ейске, что в Краснодарском крае. По словам свидетелей, возле местного военного аэродрома раздались не только взрывы, но и выстрелы. Но и это не все, еще один дрон залетел в Белгородскую область и в Саратовскую.

Да и вообще начало апреля достаточно урожайное, ведь атака на России была и 3 апреля, тогда 4 беспилотника залетели в Курск и Белгородскую область, после чего в регионах вспыхнули пожары. 2 апреля было весело в Татарстане, там россияне не могли никак понять то летящий дрон или "самолет", но это не так важно, главное, что этот летательный аппарат убил по заводу дронов, которые к слову, для убийств украинцев собирали студенты.

"Урожайный" апрель и март

А 1 апреля "что-то взорвалось" на одном из самых крупных оборонных заводов РФ "Уралмаш" в Екатеринбурге. До этого под прицелом беспилотников были нефтеперерабатывающие заводы России. Напомним, что атаки были совершены в ночь на 12 марта, тогда дроны атаковали Курскую, Белгородскую, Тульскую, Воронежскую, Нижегородскую, Брянскую, Ленинградскую, Орловскую области РФ, а также Москву. В городе Орел слышали взрывы в районе нефтебазы, где вспыхнул пожар. Также горела нефтебаза компании ЛУКОЙЛ в Нижегородской области. 13 марта дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую, Ленинградскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани, где разразился серьезный пожар. Ночью 16 марта в Самарской области РФ вспыхнул пожар на двух нефтеперерабатывающих заводах – российские СМИ снова писали об атаке беспилотников.

17 марта на одном из заводов в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ также возник пожар в результате атаки дронов. Эти атаки точно напугали рашистов, потому что российские власти пытаются усилить защиту НПЗ от атак украинских дронов, об этом сообщило движение "АТЕШ". В сообщении партизан в Telegram говорится, что их источник на одном из НПЗ рассказал, что предприятиям дали указания закупить системы РЭБ для противодействия украинским беспилотникам дальнего действия. Основной выбор пал на мобильные комплексы типа Скворец. Эти системы РЭБ активно применяются армией РФ в войне против Украины. В "АТЕШ" заявили, что помимо приобретения новых систем РЭБ, на предприятиях укрепляют резервуары мешками с песком. Также используют маскировочные сети, а в ночное время суток выключают освещение. Такие атаки не проходят бесследно, российской нефтепереработке все тяжелее и тяжелее.

НПЗ закрываются

Затруднения с ремонтом и обслуживанием НПЗ, построенных с помощью американских и европейских компаний, ставят под угрозу производство и снабжение нефтепродуктами в России. Когда 4 января инженеры российской нефтяной компании "ЛУКойл" обнаружили поломку турбины на своем крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе, они быстро поняли, что проблема далеко не тривиальна. Но была только одна компания, которая могла отремонтировать установку для производства бензина на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСЫ).

И проблема заключалась в том, что эта компания была американской. Фирма, занимающаяся нефтяным машиностроением и входящая в состав транснационального концерна, вышла из России после ее полномасштабного вторжения в Украину. По подсчетам Reuters, эти атаки вынудили российские НПЗ закрыть около 14% мощностей в первом квартале. эксперт по энергетической отрасли России и научный сотрудник-нерезидент Фонда Карнеги за международный мир, аналитического центра по международным отношениям Сергей Вакуленко уже заключил, что если украинские атаки на российскую нефтепереработку продолжатся, РФ будет тяжело.

"Если поток беспилотников будет продолжаться такими темпами, а российская противовоздушная оборона не улучшится, Украина сможет сократить российские нефтеперерабатывающие мощности быстрее, чем российские фирмы смогут их отремонтировать"

ООН оправдывается из-за своего последнего заявления

Кстати, вы ведь помните, как ООН призвала Украину не атаковать "гражданскую инфраструктуру" РФ после ударов по Татарстану? Так вот, спикер генсека ООН "сдал назад" — Стефан Дюжаррик в комментарии "Голосу Америки" заявил, что неправильно услышал вопросы журналиста, когда призвал Украину не атаковать "гражданскую инфраструктуру" России.

"Если бы спросили еще раз, я бы не ответил".

А так станет больше

Но и без этого призыва, и без этого оправдания Украине ни ООН, ни кто-либо еще не может указывать, что делать с собственным оружием. Россия должна знать, что каждый удар по Украине рано или поздно получит ответ. Более того, на РФ не останется регионов, куда не смогут добраться украинские беспилотники. Немецкое издание Bild, ссылаясь на собственные источники, заявило, что Украина вскоре применит дальнобойные дроны, которые могут атаковать даже Урал и Заполярье. Издание сообщает, что уже в этом году Украина сможет применять дроны с дальнобойностью до 2000 км и более. Они восполнят недостаток ракет средней и большой дальности.

По данным источника, к концу года сразу 10 производителей поставят ВСУ дроны с дальнобойностью до 2500 км. А киевское КБ "Луч" разработало беспилотник под названием "Сокол-3000", который может пролететь и до 3300 км. В BILD рассчитали: новое украинское оружие сможет атаковать цели, например, в Мурманской области. Там расположено около 80 военных баз. Среди них аэродром Оленья, где базируются стратегические бомбардировщики, регулярно обстреливающие Украину.

Ранее стало известно, что БПЛА упал в районе нефтебазы "Лукойла" в Подмосковье. Он мог зацепиться за деревья.

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