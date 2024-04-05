Беспилотник упал вблизи нефтебазы "Лукойла" в Подмосковье – росСМИ

Аппарат не долетел до цели.

Неизвестный БПЛА упал в районе нефтебазы в Подмосковье. Он мог зацепиться за деревья.

Об этом пишет российский телеграмм-канал BAZA.

Как отмечается, беспилотник самолетного типа обнаружили днем 4 апреля в поле в 150 метрах от принадлежащей "Лукойлу" нефтеналивной базы "Новоселки".

"У БПЛА было оторвано крыло, он не сдетонировал, возможно, аппарат зацепился крылом за деревья и не долетел до цели", – пишут россияне.

По данным "Базы", к месту падения беспилотника вызвали сотрудников ФСБ. Взрывотехники уничтожили его вечером того же дня.

Напомним, ночью 5 апреля в Россию посетили беспилотники. МО РФ заявило о перехвате и сбитии 53 дронов.

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