Безпілотник впав поблизу нафтобази "Лукойла" у Підмосков'ї – росЗМІ

Апарат не долетів до мети.

Невідомий БПЛА впав у районі нафтобази "Лукойла" у Підмосков'ї. Він міг зачепитися за дерева.

Про це пише російський телеграм-канал BAZA.

Як зазначається, безпілотник літакового типу виявили вдень 4 квітня у полі за 150 метрів від нафтоналивної бази "Новосілки", що належить "Лукойлу".

"У БПЛА було відірвано крило, він не здетонував, можливо, апарат зачепився крилом за дерева і не долетів до мети", – пишуть росіяни.

За даними "Бази", до місця падіння безпілотника викликали співробітників ФСБ. Вибухотехніки знищили його ввечері того ж дня.

Нагадаємо, вночі 5 квітня до Росії завітали безпілотники. МО РФ заявило про перехоплення й збиття 53 дронів.

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