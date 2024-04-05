Россияне продвинулись на некоторых участках фронта – ISW

Российские захватчики, усилив механизированные атаки, продвинулись к восточной окраине Часового Яра. Позиционные бои 4 апреля также продолжались на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

На Купянском направлении подтвержденных изменений линии фронта не было. По данным российских источников, высокоразвитые возможности украинской воздушной разведки усложняют российские наступательные операции на Лиманском направлении.

Российские войска 4 апреля совершили усиленный механизированный штурм в направлении Часового Яра, к западу от Бахмута. Им удалось продвинуться к восточной окраине населенного пункта.

На видео с геолокацией, опубликованных 4 апреля, видно, как российские войска проводят усиленную механизированную атаку на Часовой Яр. Механизированная колонна РФ продвигалась по участку автодороги Т-0506 (Хромово-Часовой Яр) к восточной окраине микрорайона Канал (самая восточная часть Часового Яра). Однако украинские войска не позволили захватчикам продвинуться дальше к Часовому Яру.

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По данным аналитиков, РФ отдает приоритет наступательным операциям на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.

Российские войска недавно продвинулись в других местах к северо-востоку и западу от Бахмута на фоне позиционных боев в этом районе.

Видео с геолокацией свидетельствуют, что войска РФ недавно продвинулись к северу от Веселого (к северо-востоку от Бахмута). Захватчики также недавно продвинулись к северо-западу от Берестового (к северо-востоку от Бахмута). Кроме того, захватили значительную часть южного Ивановского (к западу от Бахмута).

Позиционные бои 4 апреля также продолжались к западу от Авдеевки. Российские военные блогеры заявили, что их войска продвинулись на глубину до 830 метров юго-восточнее Уманского и на глубину до 600 метров в районе Семеновки. По их словам, 3 и 4 апреля украинские силы совершили несколько контратак в районе Тоненького (к западу от Авдеевки), Уманского, Водяного и Первомайского.

Представитель одной из украинских бригад, действующей на Авдеевском направлении, заявил, что российские войска пытаются продвигаться в этом районе, пока разрешают погодные условия. Вероятно, подразумеваются наземные условия, которые с наступлением весны станут менее благоприятными для механизированного маневра.

Напомним, издание Politico выпустило материал, где идет речь о большом риске разрушения линии фронта в Украине там, где российские генералы решат сосредоточить свое будущее наступление. Сейчас Украине ничего не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать большую массу войск, которую бросит враг.

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